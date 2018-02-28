100 млн рублей бонусов для новых клиентов!

1. Организатор Акции

1.1. Организатор Акции - ООО «ДИДЖИТАЛ БЕТТИНГ» (далее – «Организатор»).

1.2. Адрес места нахождения Организатора – 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10.

1.3. Адрес страницы Акции на интернет-сайте Организатора – https://sports.bwin.ru/ru/sports/p/promotions/6000/100millionov/AKO100millionov.



2. Срок проведения Акции



2.1. Срок проведения Акции - с 15 августа 2017 года по 28 февраля 2018 года включительно.

2.2. Изменение сроков проведения Акции возможно по усмотрению Организатора с информированием о таких изменениях на веб-странице bwin.ru

2.3. Сроки, указанные в настоящих Условиях:

2.3.1. и определенные календарными датами, истекают в 23:59 минут по московскому времени последнего дня каждого из сроков.

2.3.2. и определенные количеством календарных дней, рассчитываются как: 1 календарный день равен 24 астрономическим часам.



3. Участники Акции

3.1. Участником Акции может быть физическое лицо, достигшее возраста 18 лет и являющееся гражданином РФ, не лишенное в установленном законодательством порядке дееспособности, не ограниченное в дееспособности, не отбывающее наказание в исправительных учреждениях.

3.2. Для участия в Акции всем потенциальным участникам необходимо пройти процедуру регистрации и идентификации у Организатора в соответствии с условиями и порядком, размещенными на сайте www.bwin.ru.

3.3. Первые 10 000 участников, которые завершили процедуру регистрации и идентификации у Организатора в период с 15 августа 2017 года, получают право на получение бонуса.

3.4. Участники, которые не предоставили документы, необходимые для прохождения процедуры регистрации и идентификации, к участию в акции не допускаются.

3.5. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора, представители и члены семей сотрудников и представителей Организатора, сотрудники организаций и индивидуальных предпринимателей и сотрудники иных юридических лиц, участвующих в подготовке и проведении Акции.

3.6. Предоставляя информацию о себе в соответствии с формой регистрации участник подтверждает достоверность и актуальность предоставляемой информации, а также выражает свое согласие на обработку Организатором его персональных данных и соглашается со всеми Условиями проведения Акции.



4. Порядок проведения Акции



4.1. После наступления даты начала приёма интерактивных ставок участник для получения бонуса обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента регистрации внести интерактивную ставку в соответствии с Правилами азартных игр, приема интерактивных ставок и выплаты выигрыша Организатора, размещенными на https://bwin.ru/docs/bwin-rules.pdf, в размере не менее 1 000 (одной тысячи) рублей с указанием промо-кода, автоматически подставляемого в специально отведенном поле в момент внесения интерактивной ставки.

4.2. Сумма бонуса равна 100 процентам суммы первой внесенной участником интерактивной ставки, но не может превышать 10 000 рублей.

4.3. Для вывода любых средств со счета участника Акции необходимо в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента внесения интерактивной ставки заключить пари на общую сумму, превышающую сумму бонуса в 15 (пятнадцать) раз. В случае, если в установленный период не выполнено данное условие Акции, сумма бонуса и всех выигранных в зачет Акции пари сгорают.

4.4. В зачет выполнения условий Акции идут все пари, заключенные на спортивные события с коэффициентом не ниже 1.5.

4.5. Если заключено пари вида “экспресс”, то в зачет идет пари, в котором есть хотя бы одно из событий с коэффициентом не ниже 1.5.

4.6. При расчете результата пари по коэффициенту 1 (один) или любому коэффициенту менее 1.5, независимо от причины, пари не идет в зачет.

4.7. В случае возникновения технических проблем участник должен уведомить Организатора, написав письмо в службу поддержки по адресу bwin@bwinrussia.com, и дождаться результатов внутренней проверки, о которых участник будет проинформирован по электронной почте, указанной при регистрации на bwin.ru, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты отправки письма.

4.8. Участник вправе отказаться от участия в Акции и не активировать-промокод. Путем активации промо-кода участник соглашается со всеми условиями Акции.



5. Права и обязанности Организатора и участников Акции



5.1. Организатор обязан обеспечить Условия проведения Акции.

5.2. Организатор имеет право изменять и дополнять настоящие Условия Акции по собственному усмотрению с публикацией этих изменений на сайте bwin.ru.

5.3. Участник имеет право на получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих Условиях.

5.4. Участник обязан до участия в Акции внимательно ознакомиться с текстом настоящих Условий.

5.5. Участник обязан соблюдать настоящие Условия Акции.



6. Прочие положения



6.1. Предложение действительно только для одного счета, адреса, ip-адреса или номера банковской карты.

6.2. Организатор имеет право не допускать к участию в Акции/ аннулировать предложение при обнаружении признаков мошенничества или злоупотребления при участии в Акции.

6.3. Акция также может быть прекращена/ отменена по инициативе Организатора без объяснения причин.

6.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, а также результаты проведения Акции считаются окончательными и распространяются на всех участников Акции.



