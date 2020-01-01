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Польша
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6
2-й Дивизион НГ
Швеция
5
2-й Дивизион НС
Швеция
7
2-й Дивизион ОГ
Швеция
6
2-й Дивизион СС
Швеция
1
2-й дивизион ВГ
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Аллсвенскан
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J-Лига
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Кубок Джей-Лиги
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Завтра17:00
ФК Краснодар
ФК Ростов
Результат матча
ФК Краснодар
-125
Х
+260
ФК Ростов
+325
Больше/меньше голов – Тотал
БольшеМеньше
0,5
Больше 0,5
-2500
Меньше 0,5
+725
1,5
Больше 1,5
-358
Меньше 1,5
+230
2,5
Больше 2,5
-118
Меньше 2,5
-118
3,5
Больше 3,5
+210
Меньше 3,5
-304
4,5
Больше 4,5
+450
Меньше 4,5
-910
5,5
Больше 5,5
+875
Меньше 5,5
-5000
Результат матча и обе команды забьют
ФК Краснодар победа и обе команды забьют
+260
ФК Ростов победа и обе команды забьют
+675
ФК Краснодар одержит победу, не пропустив
+200
ФК Ростов одержит победу, не пропустив
+550
Обе команды не забьют
+725
Обе команды забьют и матч завершится вничью
+375
1 2 специальные ставки (ставки возвращаются, если матч завершится победой хозяев в основное время)
Х
-139
ФК Ростов
100
Половина игры/Полное время игры
ФК Краснодар / ФК Краснодар
+185
Х / ФК Краснодар
+375
ФК Ростов / ФК Краснодар
+2200
ФК Краснодар / Х
+1400
Х / Х
+425
ФК Ростов / Х
+1450
ФК Краснодар / ФК Ростов
+4000
Х / ФК Ростов
+825
ФК Ростов / ФК Ростов
+600
1X2 и количество голов
Команда 1 победит, а в матче будет забито больше 3,5 голов
+375
Команда 2 победит, а в матче будет забито больше 3,5 голов
+1300
Команда 1 победит и в матче будет забито меньше 3,5 голов
+150
Команда 2 победит, а в матче будет забито меньше 3,5 голов
+425
Ничья
+260
Какая команда забьет 1-й гол?
ФК Краснодар
-176
гола не будет
+725
ФК Ростов
+160
Двойной шанс
ФК Краснодар или Х
-500
Х или ФК Ростов
-106
ФК Краснодар или ФК Ростов
-455
Забьют ли обе команды хотя бы по одному голу в матче?
Да
-125
Нет
-112
1 или 2 (ставка возвращается, если матч заканчивается вничью в основное время)
ФК Краснодар
-304
ФК Ростов
+210
1 2 специальные ставки (ставки возвращаются, если матч завершится победой гостей в основное время)
ФК Краснодар
-250
Х
+175
1 X 2 и больше/меньше 2,5
Команда 1 одержит победу и в матче будет забито больше 2,5 голов
+175
Команда 2 одержит победу и в матче будет забито больше 2,5 голов
+600
Команда 1 одержит победу и в матче будет забито меньше 2,5 голов
+310
Команда 2 победит и в матче будет забито меньше 2,5 голов
+700
Ничья
+260
Точный счет
1X2
1:0
+625
0:0
+725
0:1
+1100
2:0
+825
1:1
+600
0:2
+2000
2:1
+775
2:2
+1450
1:2
+1300
3:0
+1350
3:3
+6600
0:3
+5000
3:1
+1300
4:4
+15000
1:3
+3000
3:2
+2200
2:3
+4000
4:0
+2200
0:4
+12500
4:1
+2500
1:4
+10000
4:2
+4000
2:4
+12500
4:3
+10000
3:4
+15000
Любой другой счёт
+1850
Двойной шанс/1-я половина матча
ФК Краснодар или Х
-715
Х или ФК Ростов
-223
ФК Краснодар или ФК Ростов
-176
Все ставки
88
- Соперничество
- Таблица лиги
- Последние 5
ФК Краснодар
2
Ничья
2
ФК Ростов
1
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