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Завтра14:00
ФК Барселона
Реал Мадрид
Результат матча
Барселона
2.05
Х
3.50
Р. Мадрид
3.60
Больше/меньше голов – Тотал
БольшеМеньше
0,5
Больше 0,5
1.03
Меньше 0,5
9.00
1,5
Больше 1,5
1.20
Меньше 1,5
4.00
2,5
Больше 2,5
1.65
Меньше 2,5
2.15
3,5
Больше 3,5
2.50
Меньше 3,5
1.48
4,5
Больше 4,5
4.33
Меньше 4,5
1.18
5,5
Больше 5,5
7.50
Меньше 5,5
1.06
Результат матча и обе команды забьют
Барселона победа и обе команды забьют
3.40
Р. Мадрид победа и обе команды забьют
5.50
Барселона одержит победу, не пропустив
3.90
Р. Мадрид одержит победу, не пропустив
6.50
Обе команды не забьют
9.00
Обе команды забьют и матч завершится вничью
4.00
1 2 специальные ставки (ставки возвращаются, если матч завершится победой хозяев в основное время)
Х
1.80
Р. Мадрид
1.90
Половина игры/Полное время игры
Барселона / Барселона
3.30
Х / Барселона
5.25
Р. Мадрид / Барселона
23.00
Барселона / Х
13.50
Х / Х
5.25
Р. Мадрид / Х
14.00
Барселона / Р. Мадрид
31.00
Х / Р. Мадрид
8.00
Р. Мадрид / Р. Мадрид
6.00
1X2 и количество голов
Команда 1 победит, а в матче будет забито больше 3,5 голов
4.60
Команда 2 победит, а в матче будет забито больше 3,5 голов
8.75
Команда 1 победит и в матче будет забито меньше 3,5 голов
3.10
Команда 2 победит, а в матче будет забито меньше 3,5 голов
4.75
Ничья
3.50
Авторы голов
Первый В любое време Последний
Л.Месси
Л.Месси
4.33
Л.Месси
2.15
Л.Месси
4.33
К.Бензема
К.Бензема
5.00
К.Бензема
2.50
К.Бензема
5.00
А.Фати
А.Фати
6.00
А.Фати
2.80
А.Фати
6.00
Л. Йович
Л. Йович
6.50
Л. Йович
3.10
Л. Йович
6.50
В. Жуниор
В. Жуниор
6.50
В. Жуниор
3.10
В. Жуниор
6.50
Мариано
Мариано
6.50
Мариано
3.10
Мариано
6.50
Показать больше
Лучший игрок, Антуан Гризманн
Забьёт больше, чем Реал Мадрид
5.50
Забьёт в обеих половинах
11.00
Забьёт и отдаст голевую передачу
10.00
Забьет гол головой
8.00
Забьёт из-за пределов штрафной
7.50
Получит желтую карточку
4.00
Лучший игрок: Карим Бензема
Забьёт больше, чем Барселона
7.00
Забьёт в обеих половинах
11.00
Забьёт и отдаст голевую передачу
8.50
Забьет гол головой
7.00
Забьёт из-за пределов штрафной
10.00
Получит желтую карточку
7.00
Лучший игрок, Серхио Рамос
Забьёт больше, чем Барселона
11.00
Забьёт в обеих половинах
17.00
Забьёт и отдаст голевую передачу
21.00
Забьет гол головой
8.00
Забьёт из-за пределов штрафной
21.00
Получит желтую карточку
2.00
Двойной шанс
Барселона или Х
1.28
Х или Р. Мадрид
1.75
Барселона или Р. Мадрид
1.25
Забьют ли обе команды хотя бы по одному голу в матче?
Да
1.55
Нет
2.30
1 или 2 (ставка возвращается, если матч заканчивается вничью в основное время)
Барселона
1.48
Р. Мадрид
2.50
1 2 специальные ставки (ставки возвращаются, если матч завершится победой гостей в основное время)
Барселона
1.48
Х
2.45
1 X 2 и больше/меньше 2,5
Команда 1 одержит победу и в матче будет забито больше 2,5 голов
2.80
Команда 2 одержит победу и в матче будет забито больше 2,5 голов
5.00
Команда 1 одержит победу и в матче будет забито меньше 2,5 голов
5.50
Команда 2 победит и в матче будет забито меньше 2,5 голов
8.25
Ничья
3.50
Точный счет
1X2
1:0
10.00
0:0
9.00
0:1
13.00
2:0
12.00
1:1
7.25
0:2
20.00
2:1
9.00
2:2
12.00
1:2
12.50
3:0
19.00
3:3
34.00
0:3
41.00
3:1
15.00
4:4
101.00
1:3
26.00
3:2
19.50
2:3
26.00
4:0
34.00
0:4
81.00
4:1
26.00
1:4
51.00
4:2
36.00
2:4
67.00
4:3
67.00
3:4
81.00
Любой другой счёт
16.50
Лучший игрок - Лионель Месси
Забьёт больше, чем Реал Мадрид
3.00
Забьёт в обеих половинах
5.50
Забьёт и отдаст голевую передачу
5.00
Забьет гол головой
10.00
Забьёт из-за пределов штрафной
5.00
Получит желтую карточку
5.00
Лучший игрок, Филиппе Коутиньо
Забьёт больше, чем Реал Мадрид
6.00
Забьёт в обеих половинах
12.00
Забьёт и отдаст голевую передачу
11.00
Забьет гол головой
15.00
Забьёт из-за пределов штрафной
7.00
Получит желтую карточку
4.00
Лучший игрок: Винисиус Жуниор
Забьёт больше, чем Барселона
9.50
Забьёт в обеих половинах
15.00
Забьёт и отдаст голевую передачу
17.00
Забьет гол головой
15.00
Забьёт из-за пределов штрафной
11.00
Получит желтую карточку
2.40
Какой игрок забьет гол (основное время/автоголы не учитываются)
Л.Месси
2.15
К.Бензема
2.50
А.Фати
2.80
Л. Йович
3.10
В. Жуниор
3.10
Мариано
3.10
М.Брейтуэйт
3.20
Родриго
3.30
М.Асенсио
3.40
У.Дембеле
3.60
Ф. Тринкао
3.80
А. Гризманн
3.80
Ф.Коутиньо
4.00
K. de la Fuente
4.00
Pedri
4.33
Иско
4.50
Л.Васкес
4.50
С.Рамос
5.00
К.Алена
6.50
Л.Модрич
6.50
Т.Кроос
7.00
Ф. Валверде
8.50
M. Pjanic
10.00
Каземиро
10.00
Р.Пуч
11.00
Ф. де Йонг
11.00
Х.Альба
13.00
К. Ленгле
13.00
Р.Араухо
13.00
Х. Фирпо
13.00
Ж.Пике
13.00
С.Бускетс
13.00
Р.Варан
13.00
Э. Милитао
13.00
M. Fernandes
15.00
Марсело
15.00
Начо
17.00
S. Dest
19.00
С.Роберто
19.00
O. Mingueza
21.00
Ф. Менди
21.00
А. Одриосола
26.00
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ФК Барселона
2
Ничья
2
Реал Мадрид
1
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