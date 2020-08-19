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Нейтральное поле
Завтра19:00
РасенБаллспорт Лейпциг
ПСЖ
Результат матча
РБ Лейпциг
4.25
Х
3.90
ПСЖ
1.80
Двойной шанс
РБ Лейпциг или Х
2.00
Х или ПСЖ
1.22
РБ Лейпциг или ПСЖ
1.19
Забьют ли обе команды хотя бы по одному голу в матче?
Да
1.60
Нет
2.20
1 или 2 (ставка возвращается, если матч заканчивается вничью в основное время)
РБ Лейпциг
3.10
ПСЖ
1.33
1 2 специальные ставки (ставки возвращаются, если матч завершится победой гостей в основное время)
РБ Лейпциг
1.95
Х
1.75
1 X 2 и больше/меньше 2,5
Команда 1 одержит победу и в матче будет забито больше 2,5 голов
6.00
Команда 2 одержит победу и в матче будет забито больше 2,5 голов
2.45
Команда 1 одержит победу и в матче будет забито меньше 2,5 голов
9.25
Команда 2 победит и в матче будет забито меньше 2,5 голов
4.75
Ничья
3.90
Точный счет
1X2
1:0
14.50
0:0
9.50
0:1
9.25
2:0
23.00
1:1
8.00
0:2
10.50
2:1
14.00
2:2
13.00
1:2
8.50
3:0
51.00
3:3
36.00
0:3
15.00
3:1
29.00
4:4
101.00
1:3
13.00
3:2
29.00
2:3
20.00
4:0
101.00
0:4
26.00
4:1
67.00
1:4
23.00
4:2
67.00
2:4
34.00
4:3
101.00
3:4
67.00
Любой другой счёт
14.00
Авторы голов
Первый В любое време Последний
К. Мбаппе
К. Мбаппе
4.33
К. Мбаппе
1.95
К. Мбаппе
4.33
Неймар
Неймар
4.50
Неймар
2.10
Неймар
4.50
М.Икарди
М.Икарди
5.00
М.Икарди
2.40
М.Икарди
5.00
А.Ди Мария
А.Ди Мария
6.50
А.Ди Мария
3.00
А.Ди Мария
6.50
Э.М.Шупо-Мотинг
Э.М.Шупо-Мотинг
7.00
Э.М.Шупо-Мотинг
3.20
Э.М.Шупо-Мотинг
7.00
П.Сарабия
П.Сарабия
7.00
П.Сарабия
3.20
П.Сарабия
7.00
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Лучший игрок, Марсель Забитцер
Забьёт больше, чем ПСЖ
11.00
Забьёт в обеих половинах
17.00
Забьет гол головой
12.00
Забьёт из-за пределов штрафной
8.00
Получит желтую карточку
2.50
Лучший игрок: Килиан Мбаппе
Забьёт больше, чем РБ Лейпциг
4.00
Забьёт в обеих половинах
9.50
Забьет гол головой
8.00
Забьёт из-за пределов штрафной
9.00
Получит желтую карточку
4.00
Какая команда пройдет в следующий этап?
РБ Лейпциг
2.80
ПСЖ
1.40
Больше/меньше голов – Тотал
БольшеМеньше
0,5
Больше 0,5
1.03
Меньше 0,5
9.50
1,5
Больше 1,5
1.19
Меньше 1,5
4.10
2,5
Больше 2,5
1.62
Меньше 2,5
2.20
3,5
Больше 3,5
2.50
Меньше 3,5
1.48
4,5
Больше 4,5
4.25
Меньше 4,5
1.18
5,5
Больше 5,5
7.50
Меньше 5,5
1.06
Результат матча и обе команды забьют
РБ Лейпциг победа и обе команды забьют
6.50
ПСЖ победа и обе команды забьют
3.10
РБ Лейпциг одержит победу, не пропустив
7.25
ПСЖ одержит победу, не пропустив
3.30
Обе команды не забьют
9.50
Обе команды забьют и матч завершится вничью
4.50
1 2 специальные ставки (ставки возвращаются, если матч завершится победой хозяев в основное время)
Х
2.90
ПСЖ
1.36
Половина игры/Полное время игры
РБ Лейпциг / РБ Лейпциг
7.00
Х / РБ Лейпциг
9.50
ПСЖ / РБ Лейпциг
36.00
РБ Лейпциг / Х
15.00
Х / Х
6.00
ПСЖ / Х
14.50
РБ Лейпциг / ПСЖ
21.00
Х / ПСЖ
4.75
ПСЖ / ПСЖ
2.75
1X2 и количество голов
Команда 1 победит, а в матче будет забито больше 3,5 голов
11.00
Команда 2 победит, а в матче будет забито больше 3,5 голов
3.90
Команда 1 победит и в матче будет забито меньше 3,5 голов
5.50
Команда 2 победит, а в матче будет забито меньше 3,5 голов
2.75
Ничья
3.90
Будет ли в матче дополнительное время?
Да
4.10
Нет
1.20
Лучший игрок, Юссуф Поульсен
Забьёт больше, чем ПСЖ
11.00
Забьёт в обеих половинах
17.00
Забьет гол головой
9.00
Забьёт из-за пределов штрафной
15.00
Получит желтую карточку
5.00
Лучший игрок - Дани Олмо
Забьёт больше, чем ПСЖ
12.00
Забьёт в обеих половинах
18.00
Забьет гол головой
13.00
Забьёт из-за пределов штрафной
10.00
Получит желтую карточку
3.60
Лучший игрок, Неймар
Забьёт больше, чем РБ Лейпциг
4.25
Забьёт в обеих половинах
10.00
Забьет гол головой
10.00
Забьёт из-за пределов штрафной
7.00
Получит желтую карточку
3.40
Все ставки
218
- Соперничество
- Последние 5
РасенБаллспорт Лейпциг
1
Ничья
0
ПСЖ
0
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