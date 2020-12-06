Скрыть ставки
Популярные соревнования
РПЛ
Английская премьер-лига
Суперкоэффициенты на топовые футбольные матчи
ФНЛ
Товарищеские матчи среди клубов
Лига чемпионов
Европа
36
Лига Европы УЕФА
Европа
15
Премьер-Лига
Россия
10
Премьер-Лига
Англия
35
Бундеслига
Германия
31
ЛаЛига
Испания
31
Серия А
Италия
42
Все страны
Россия
Все ставки Россия
20
Премьер-Лига
Россия
10
Футбольная Национальная Лига
Россия
10
Мир
Все ставки Мир
78
Combi+ (увеличенные коэффициенты)
Мир
30
Повышенный коэффициент
Мир
45
Товарищеские матчи среди клубов
Мир
1
Чемпионат мира 2022
Мир
1
Европа
Все ставки Европа
75
Евро 2020
Европа
15
Лига Европы УЕФА
Европа
15
Лига наций
Европа
1
Лига чемпионов
Европа
36
Украина
Все ставки Украина
7
Премьер-Лига
Украина
7
Англия
Все ставки Англия
114
Премьер-Лига
Англия
35
Кубок АФЛ
Англия
1
Кубок Англии
Англия
1
Лига 1
Англия
16
Лига 2
Англия
16
Лига Чемпионшип
Англия
16
Национальная Лига
Англия
10
Национальная Лига Север
Англия
7
Национальная Лига Юг
Англия
6
Премьер-Лига 2, Дивизион 1
Англия
1
Премьер-Лига 2, Дивизион 2
Англия
1
Премьер-Лига, Создать ставку, повышенные коэффициенты
Англия
1
Испания
Все ставки Испания
96
ЛаЛига
Испания
31
ЛаЛига 2
Испания
11
ЛаЛига, Создать ставку, повышенные коэффициенты
Испания
1
Сегунда В, Группа 1
Испания
8
Сегунда В, Группа 2
Испания
7
Сегунда В, Группа 3
Испания
9
Сегунда В, Группа 4
Испания
10
Суперлига, женщины
Испания
6
Терсера Дивизион, группа 12
Испания
2
дивизион де Онор U19
Испания
10
Италия
Все ставки Италия
94
Серия А
Италия
42
Кубок Италии
Италия
1
Серия А, женщины
Италия
1
Серия В
Италия
20
Серия С, группа А
Италия
10
Серия С, группа В
Италия
10
Серия С, группа С
Италия
8
Германия
Все ставки Германия
76
Бундеслига
Германия
31
3-я Лига
Германия
11
Бундеслига 2
Германия
13
Бундеслига, Создать ставку, повышенные коэффициенты
Германия
1
Кубок Германии
Германия
16
Регионаллига Запад
Германия
2
Франция
Все ставки Франция
46
Женский Дивизион 1
Франция
4
Лига 1
Франция
23
Лига 2
Франция
10
Националь
Франция
9
Нидерланды
Все ставки Нидерланды
21
Эредивизион
Нидерланды
11
Эрсте Дивизие
Нидерланды
10
Португалия
Все ставки Португалия
33
U23 Лига Ревеласао
Португалия
4
Кампеонато Насьональ
Португалия
8
Примейра Лига
Португалия
11
Сегунда Лига
Португалия
10
Африка
Все ставки Африка
16
U20 Кубок КОСАФА
Африка
3
КАФ Кубок Конфедераций, квалификация
Африка
1
Лига чемпионов КАФ
Африка
12
Страны A-Z
Австралия
Все ставки Австралия
5
А-Лига
Австралия
5
Австрия
Все ставки Австрия
16
2-я Лига
Австрия
8
Бундеслига
Австрия
8
Азия
Все ставки Азия
2
Квалификация ЧМ, Азия
Азия
1
Лига чемпионов АФК
Азия
1
Алжир
Все ставки Алжир
12
U21 Лига 1
Алжир
4
Лига 1
Алжир
8
Англия
Все ставки Англия
114
Премьер-Лига
Англия
35
Кубок АФЛ
Англия
1
Кубок Англии
Англия
1
Лига 1
Англия
16
Лига 2
Англия
16
Лига Чемпионшип
Англия
16
Национальная Лига
Англия
10
Национальная Лига Север
Англия
7
Национальная Лига Юг
Англия
6
Премьер-Лига 2, Дивизион 1
Англия
1
Премьер-Лига 2, Дивизион 2
Англия
1
Премьер-Лига, Создать ставку, повышенные коэффициенты
Англия
1
Аргентина
Все ставки Аргентина
19
Кубок Лиги Професиональ
Аргентина
6
Насьональ В
Аргентина
1
Примера D
Аргентина
3
Примера В
Аргентина
1
Торнео Федерал А
Аргентина
8
Армения
Все ставки Армения
1
Премьер-Лига
Армения
1
Африка
Все ставки Африка
16
U20 Кубок КОСАФА
Африка
3
КАФ Кубок Конфедераций, квалификация
Африка
1
Лига чемпионов КАФ
Африка
12
Бахрейн
Все ставки Бахрейн
2
Кобок Короля
Бахрейн
2
Бельгия
Все ставки Бельгия
15
1-й Дивизион Б
Бельгия
4
Юпилер Про Лига
Бельгия
11
Болгария
Все ставки Болгария
6
Первая ПФЛ
Болгария
6
Боливия
Все ставки Боливия
3
Дивизион Професионал
Боливия
3
Бразилия
Все ставки Бразилия
30
Кампеонато Кариока В
Бразилия
6
Кампеонато Минейро, женщины
Бразилия
1
Кампеонато Паулиста (U20)
Бразилия
6
Кампеонато Паулиста, женщины
Бразилия
1
Серия А
Бразилия
8
Серия В
Бразилия
8
Венгрия
Все ставки Венгрия
16
НБ II
Венгрия
10
НБ1
Венгрия
6
Венесуэла
Все ставки Венесуэла
4
Примера
Венесуэла
2
Сегунда
Венесуэла
2
Вьетнам
Все ставки Вьетнам
2
Национальная Лига, женщины
Вьетнам
2
Гана
Все ставки Гана
2
Премьер-Лига
Гана
2
Германия
Все ставки Германия
76
Бундеслига
Германия
31
3-я Лига
Германия
11
Бундеслига 2
Германия
13
Бундеслига, Создать ставку, повышенные коэффициенты
Германия
1
Кубок Германии
Германия
16
Регионаллига Запад
Германия
2
Греция
Все ставки Греция
7
Суперлига 1
Греция
7
Грузия
Все ставки Грузия
2
Кубок Давида Кипиани
Грузия
1
Эровнули Лига
Грузия
1
Дания
Все ставки Дания
13
1-й Дивизион
Дания
5
Суперлига
Дания
8
Европа
Все ставки Европа
75
Евро 2020
Европа
15
Лига Европы УЕФА
Европа
15
Лига наций
Европа
1
Лига чемпионов
Европа
36
Замбия
Все ставки Замбия
4
Премьер-Лига
Замбия
4
Израиль
Все ставки Израиль
22
U19 Юниорская Лига
Израиль
6
Лига Алеф
Израиль
4
Национальная Лига
Израиль
5
Премьер-Лига
Израиль
7
Индия
Все ставки Индия
2
Суперлига
Индия
2
Иордания
Все ставки Иордания
4
Про-Лига
Иордания
4
Иран
Все ставки Иран
9
Азадеган Лига
Иран
9
Ирландия
Все ставки Ирландия
2
Кубок FAI
Ирландия
2
Испания
Все ставки Испания
96
ЛаЛига
Испания
31
ЛаЛига 2
Испания
11
ЛаЛига, Создать ставку, повышенные коэффициенты
Испания
1
Сегунда В, Группа 1
Испания
8
Сегунда В, Группа 2
Испания
7
Сегунда В, Группа 3
Испания
9
Сегунда В, Группа 4
Испания
10
Суперлига, женщины
Испания
6
Терсера Дивизион, группа 12
Испания
2
дивизион де Онор U19
Испания
10
Италия
Все ставки Италия
94
Серия А
Италия
42
Кубок Италии
Италия
1
Серия А, женщины
Италия
1
Серия В
Италия
20
Серия С, группа А
Италия
10
Серия С, группа В
Италия
10
Серия С, группа С
Италия
8
Кения
Все ставки Кения
1
Премьер-Лига
Кения
1
Кипр
Все ставки Кипр
7
1-й Дивизион
Кипр
7
Колумбия
Все ставки Колумбия
4
Примера А
Колумбия
4
Косово
Все ставки Косово
1
Суперлига
Косово
1
Кувейт
Все ставки Кувейт
1
Премьер-Лига
Кувейт
1
Мальта
Все ставки Мальта
6
Премьер-Лига
Мальта
6
Марокко
Все ставки Марокко
2
Ботола
Марокко
2
Мексика
Все ставки Мексика
5
Женская Лига MX
Мексика
2
Лига МХ
Мексика
1
Лига Премьер Серия А
Мексика
1
Лига Премьер Серия Б
Мексика
1
Мир
Все ставки Мир
78
Combi+ (увеличенные коэффициенты)
Мир
30
Повышенный коэффициент
Мир
45
Товарищеские матчи среди клубов
Мир
1
Чемпионат мира 2022
Мир
1
Нидерланды
Все ставки Нидерланды
21
Эредивизион
Нидерланды
11
Эрсте Дивизие
Нидерланды
10
Никарагуа
Все ставки Никарагуа
1
Лига U20
Никарагуа
1
Новая Зеландия
Все ставки Новая Зеландия
1
Премьер-Лига, женщины
Новая Зеландия
1
Норвегия
Все ставки Норвегия
6
1-й Дивизион
Норвегия
6
Объединённые Арабские Эмираты
Все ставки Объединённые Арабские Эмираты
4
Кубок Президента ОАЭ
Объединённые Арабские Эмираты
4
Пакистан
Все ставки Пакистан
4
Кубок Чэллендж Пакистана
Пакистан
4
Панама
Все ставки Панама
1
Лига Панамена де Футбол
Панама
1
Парагвай
Все ставки Парагвай
3
Примера
Парагвай
3
Перу
Все ставки Перу
1
Примера
Перу
1
Польша
Все ставки Польша
21
II Лига
Польша
5
III Лига, группа 1
Польша
1
III Лига, группа 4
Польша
1
Лига 1
Польша
4
Экстракласа
Польша
10
Португалия
Все ставки Португалия
33
U23 Лига Ревеласао
Португалия
4
Кампеонато Насьональ
Португалия
8
Примейра Лига
Португалия
11
Сегунда Лига
Португалия
10
Россия
Все ставки Россия
20
Премьер-Лига
Россия
10
Футбольная Национальная Лига
Россия
10
Руанда
Все ставки Руанда
5
Национальная Футбольная Лига
Руанда
5
Румыния
Все ставки Румыния
8
Лига 1
Румыния
8
Сальвадор
Все ставки Сальвадор
1
Лига U20
Сальвадор
1
Северная Америка
Все ставки Северная Америка
6
МЛС
Северная Америка
1
МЛС, Плэй-офф Конференции
Северная Америка
4
Северная Ирландия
Все ставки Северная Ирландия
6
Премьер-Лига
Северная Ирландия
6
Сербия
Все ставки Сербия
3
Суперлига
Сербия
3
Сингапур
Все ставки Сингапур
4
Премьер-Лига
Сингапур
4
Сирия
Все ставки Сирия
7
Лига Сирии
Сирия
7
Словакия
Все ставки Словакия
13
2-я Лига
Словакия
7
Суперлига
Словакия
6
США
Все ставки США
3
УПСЛ
США
3
Тайланд
Все ставки Тайланд
7
Кубок Англии
Тайланд
7
Танзания
Все ставки Танзания
3
Лиги Куу Бара
Танзания
3
Турция
Все ставки Турция
14
Суперлига
Турция
12
ТФФ Первая Лига
Турция
2
Уганда
Все ставки Уганда
4
Премьер-Лига
Уганда
4
Украина
Все ставки Украина
7
Премьер-Лига
Украина
7
Уругвай
Все ставки Уругвай
2
Примера
Уругвай
2
Уэльс
Все ставки Уэльс
5
Премьер-Лига
Уэльс
5
Франция
Все ставки Франция
46
Женский Дивизион 1
Франция
4
Лига 1
Франция
23
Лига 2
Франция
10
Националь
Франция
9
Хорватия
Все ставки Хорватия
11
Вторая ХНЛ
Хорватия
6
Хорватская Лига 1
Хорватия
5
Чехия
Все ставки Чехия
18
1-я Лига
Чехия
11
Футбольная Народни Лига
Чехия
7
Чили
Все ставки Чили
3
Примера
Чили
3
Швейцария
Все ставки Швейцария
11
Суперлига
Швейцария
6
Челендж Лига
Швейцария
5
Швеция
Все ставки Швеция
16
Аллсвенскан
Швеция
8
Супереттан
Швеция
8
Шотландия
Все ставки Шотландия
24
Кубок Шотландии
Шотландия
1
Шотландская Лига 1
Шотландия
5
Шотландская Лига 2
Шотландия
5
Шотландская Лига Чемпионшип
Шотландия
5
Шотландская Премьер-Лига
Шотландия
8
Эквадор
Все ставки Эквадор
4
Лига Про Серия А
Эквадор
4
Южная Америка
Все ставки Южная Америка
3
Copa America
Южная Америка
3
Южная Африка
Все ставки Южная Африка
6
Премьер-Лига
Южная Африка
6
Япония
Все ставки Япония
31
J-3 Лига
Япония
9
J-Лига
Япония
6
Джей-Лига 2
Япония
11
Кубок Императора, женщины
Япония
5
Завтра11:00
Локомотив Москва
Рубин Казань
Результат матча
Лок. Москва
2.35
Х
3.20
Р. Казань
3.00
Больше/меньше голов – Тотал
БольшеМеньше
0,5
Больше 0,5
1.06
Меньше 0,5
7.25
1,5
Больше 1,5
1.34
Меньше 1,5
3.00
2,5
Больше 2,5
2.00
Меньше 2,5
1.72
3,5
Больше 3,5
3.40
Меньше 3,5
1.28
4,5
Больше 4,5
6.25
Меньше 4,5
1.09
5,5
Больше 5,5
10.50
Меньше 5,5
1.02
Результат матча и обе команды забьют
Лок. Москва победа и обе команды забьют
4.60
Р. Казань победа и обе команды забьют
5.75
Лок. Москва одержит победу, не пропустив
3.90
Р. Казань одержит победу, не пропустив
4.75
Обе команды не забьют
7.25
Обе команды забьют и матч завершится вничью
4.25
1 2 специальные ставки (ставки возвращаются, если матч завершится победой хозяев в основное время)
Х
1.91
Р. Казань
1.80
Половина игры/Полное время игры
Лок. Москва / Лок. Москва
3.90
Х / Лок. Москва
5.75
Р. Казань / Лок. Москва
29.00
Лок. Москва / Х
14.00
Х / Х
4.60
Р. Казань / Х
14.00
Лок. Москва / Р. Казань
34.00
Х / Р. Казань
7.00
Р. Казань / Р. Казань
5.00
1X2 и количество голов
Команда 1 победит, а в матче будет забито больше 3,5 голов
7.25
Команда 2 победит, а в матче будет забито больше 3,5 голов
9.75
Команда 1 победит и в матче будет забито меньше 3,5 голов
3.00
Команда 2 победит, а в матче будет забито меньше 3,5 голов
3.75
Ничья
3.20
Какая команда забьет 1-й гол?
Лок. Москва
1.85
гола не будет
7.25
Р. Казань
2.15
Двойной шанс
Лок. Москва или Х
1.36
Х или Р. Казань
1.55
Лок. Москва или Р. Казань
1.28
Забьют ли обе команды хотя бы по одному голу в матче?
Да
1.80
Нет
1.91
1 или 2 (ставка возвращается, если матч заканчивается вничью в основное время)
Лок. Москва
1.65
Р. Казань
2.10
1 2 специальные ставки (ставки возвращаются, если матч завершится победой гостей в основное время)
Лок. Москва
1.62
Х
2.15
1 X 2 и больше/меньше 2,5
Команда 1 одержит победу и в матче будет забито больше 2,5 голов
3.80
Команда 2 одержит победу и в матче будет забито больше 2,5 голов
5.00
Команда 1 одержит победу и в матче будет забито меньше 2,5 голов
4.75
Команда 2 победит и в матче будет забито меньше 2,5 голов
6.00
Ничья
3.20
Точный счет
1X2
1:0
8.00
0:0
7.25
0:1
9.25
2:0
12.00
1:1
6.75
0:2
15.00
2:1
10.00
2:2
14.00
1:2
11.00
3:0
21.00
3:3
51.00
0:3
31.00
3:1
19.00
4:4
151.00
1:3
23.00
3:2
23.00
2:3
31.00
4:0
51.00
0:4
67.00
4:1
41.00
1:4
51.00
4:2
67.00
2:4
67.00
4:3
126.00
3:4
126.00
Любой другой счёт
26.00
Двойной шанс/1-я половина матча
Лок. Москва или Х
1.20
Х или Р. Казань
1.33
Лок. Москва или Р. Казань
1.62
Все ставки
112
- Соперничество
- Таблица лиги
- Последние 5
Локомотив Москва
4
Ничья
1
Рубин Казань
0
Больше