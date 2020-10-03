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Южная Америка
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J-2 Лига
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11
J-Лига
Япония
3
Сегодня19:00
Ливерпуль
Арсенал
Результат матча
Ливерпуль
1.55
Х
4.75
Арсенал
5.25
Больше/меньше голов – Тотал
БольшеМеньше
0,5
Больше 0,5
1.01
Меньше 0,5
13.00
1,5
Больше 1,5
1.13
Меньше 1,5
5.25
2,5
Больше 2,5
1.44
Меньше 2,5
2.65
3,5
Больше 3,5
2.05
Меньше 3,5
1.70
4,5
Больше 4,5
3.30
Меньше 4,5
1.28
5,5
Больше 5,5
5.75
Меньше 5,5
1.10
Результат матча и обе команды забьют
Ливерпуль победа и обе команды забьют
2.55
Арсенал победа и обе команды забьют
7.25
Ливерпуль одержит победу, не пропустив
3.10
Арсенал одержит победу, не пропустив
8.75
Обе команды не забьют
13.00
Обе команды забьют и матч завершится вничью
5.00
1 2 специальные ставки (ставки возвращаются, если матч завершится победой хозяев в основное время)
Х
1.75
Арсенал
1.95
Половина игры/Полное время игры
Ливерпуль / Ливерпуль
2.30
Х / Ливерпуль
4.75
Арсенал / Ливерпуль
18.00
Ливерпуль / Х
15.50
Х / Х
7.50
Арсенал / Х
16.00
Ливерпуль / Арсенал
41.00
Х / Арсенал
11.50
Арсенал / Арсенал
8.00
1X2 и количество голов
Команда 1 победит, а в матче будет забито больше 3,5 голов
2.85
Команда 2 победит, а в матче будет забито больше 3,5 голов
11.50
Команда 1 победит и в матче будет забито меньше 3,5 голов
2.75
Команда 2 победит, а в матче будет забито меньше 3,5 голов
7.00
Ничья
4.75
Авторы голов
Первый В любое време Последний
М.Салах
М.Салах
3.80
М.Салах
1.83
М.Салах
3.80
С.Мане
С.Мане
4.50
С.Мане
2.15
С.Мане
4.50
D. Jota
D. Jota
5.00
D. Jota
2.40
D. Jota
5.00
П.-Э. Обамеянг
П.-Э. Обамеянг
6.00
П.-Э. Обамеянг
2.63
П.-Э. Обамеянг
6.00
Р.Фирмино
Р.Фирмино
8.00
Р.Фирмино
3.30
Р.Фирмино
8.00
Д.Ориджи
Д.Ориджи
8.00
Д.Ориджи
3.30
Д.Ориджи
8.00
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Какая команда забьет 1-й гол?
Ливерпуль
1.44
гола не будет
13.00
Арсенал
2.70
Двойной шанс
Ливерпуль или Х
1.16
Х или Арсенал
2.45
Ливерпуль или Арсенал
1.12
Забьют ли обе команды хотя бы по одному голу в матче?
Да
1.55
Нет
2.30
1 или 2 (ставка возвращается, если матч заканчивается вничью в основное время)
Ливерпуль
1.22
Арсенал
3.80
1 2 специальные ставки (ставки возвращаются, если матч завершится победой гостей в основное время)
Ливерпуль
1.25
Х
3.60
1 X 2 и больше/меньше 2,5
Команда 1 одержит победу и в матче будет забито больше 2,5 голов
1.95
Команда 2 одержит победу и в матче будет забито больше 2,5 голов
6.75
Команда 1 одержит победу и в матче будет забито меньше 2,5 голов
5.25
Команда 2 победит и в матче будет забито меньше 2,5 голов
12.00
Ничья
4.75
Точный счет
1X2
1:0
11.00
0:0
13.00
0:1
19.00
2:0
10.00
1:1
9.75
0:2
29.00
2:1
8.50
2:2
14.00
1:2
16.50
3:0
12.50
3:3
36.00
0:3
51.00
3:1
11.00
4:4
101.00
1:3
34.00
3:2
17.00
2:3
29.00
4:0
20.00
0:4
126.00
4:1
17.50
1:4
81.00
4:2
26.00
2:4
81.00
4:3
51.00
3:4
81.00
Любой другой счёт
9.25
Какой игрок забьет гол (основное время/автоголы не учитываются)
М.Салах
1.83
С.Мане
2.15
D. Jota
2.40
П.-Э. Обамеянг
2.63
Р.Фирмино
3.30
Д.Ориджи
3.30
Т.Минамино
3.50
А.Ляказетт
3.60
Э.Нкетиа
4.00
К.Джонс
4.50
Дж.Милнер
5.00
Н. Кейта
5.00
Виллиан
5.00
Н. Пепе
5.00
Р.Нельсон
5.50
T. Alcantara
6.00
В.Ван Дейк
6.00
Дж.Вейналдум
6.50
Т.Александер-Арнольд
7.00
М.Езил
7.50
Б.Сака
10.00
Э.Робертсон
12.00
Фабиньо
12.00
К.Цимикас
12.00
Дж.Уиллок
12.00
Д. Себальос
12.00
Г.Джака
12.00
Дж.Гомес
13.00
М.Эль-Ненни
13.00
Э.Мэйтленд-Найлз
17.00
Д.Луис
17.00
П.Мари
19.00
Г.Магальяйнс
19.00
Э.Бельерин
23.00
В.Салиба
23.00
К.Тирни
29.00
С.Колашинац
29.00
С. Соареш
34.00
Р.Холдинг
34.00
Двойной шанс/1-я половина матча
Ливерпуль или Х
1.13
Х или Арсенал
1.67
Ливерпуль или Арсенал
1.40
Все ставки
198
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- Последние 5
Ливерпуль
2
Ничья
0
Арсенал
1
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