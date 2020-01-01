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Завтра17:55
Зенит Ст. Петербург
Боруссия Дортмунд
Результат матча
Зенит
4.50
Х
3.80
Боруссия Д
1.72
Больше/меньше голов – Тотал
БольшеМеньше
0,5
Больше 0,5
1.03
Меньше 0,5
9.25
1,5
Больше 1,5
1.22
Меньше 1,5
3.90
2,5
Больше 2,5
1.67
Меньше 2,5
2.10
3,5
Больше 3,5
2.60
Меньше 3,5
1.44
4,5
Больше 4,5
4.50
Меньше 4,5
1.16
5,5
Больше 5,5
8.00
Меньше 5,5
1.05
Результат матча и обе команды забьют
Зенит победа и обе команды забьют
7.25
Боруссия Д победа и обе команды забьют
3.20
Зенит одержит победу, не пропустив
7.25
Боруссия Д одержит победу, не пропустив
3.10
Обе команды не забьют
9.25
Обе команды забьют и матч завершится вничью
4.60
1 2 специальные ставки (ставки возвращаются, если матч завершится победой хозяев в основное время)
Х
2.90
Боруссия Д
1.36
Половина игры/Полное время игры
Зенит / Зенит
7.50
Х / Зенит
10.00
Боруссия Д / Зенит
41.00
Зенит / Х
15.00
Х / Х
5.75
Боруссия Д / Х
14.50
Зенит / Боруссия Д
21.00
Х / Боруссия Д
4.75
Боруссия Д / Боруссия Д
2.70
1X2 и количество голов
Команда 1 победит, а в матче будет забито больше 3,5 голов
12.50
Команда 2 победит, а в матче будет забито больше 3,5 голов
4.00
Команда 1 победит и в матче будет забито меньше 3,5 голов
5.75
Команда 2 победит, а в матче будет забито меньше 3,5 голов
2.60
Ничья
3.80
Авторы голов
Первый В любое време Последний
Ю.Мукоко
Ю.Мукоко
4.50
Ю.Мукоко
2.38
Ю.Мукоко
4.50
Дж.Санчо
Дж.Санчо
5.00
Дж.Санчо
2.50
Дж.Санчо
5.00
М.Ройс
М.Ройс
5.00
М.Ройс
2.50
М.Ройс
5.00
Т. Азар
Т. Азар
5.00
Т. Азар
2.50
Т. Азар
5.00
Ю. Брандт
Ю. Брандт
6.50
Ю. Брандт
2.88
Ю. Брандт
6.50
Дж. Рейна
Дж. Рейна
6.50
Дж. Рейна
3.10
Дж. Рейна
6.50
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Какая команда забьет 1-й гол?
Зенит
2.60
гола не будет
9.25
Боруссия Д
1.53
Двойной шанс
Зенит или Х
2.05
Х или Боруссия Д
1.19
Зенит или Боруссия Д
1.20
Забьют ли обе команды хотя бы по одному голу в матче?
Да
1.70
Нет
2.05
1 или 2 (ставка возвращается, если матч заканчивается вничью в основное время)
Зенит
3.25
Боруссия Д
1.30
1 2 специальные ставки (ставки возвращаются, если матч завершится победой гостей в основное время)
Зенит
2.05
Х
1.70
1 X 2 и больше/меньше 2,5
Команда 1 одержит победу и в матче будет забито больше 2,5 голов
6.75
Команда 2 одержит победу и в матче будет забито больше 2,5 голов
2.45
Команда 1 одержит победу и в матче будет забито меньше 2,5 голов
9.50
Команда 2 победит и в матче будет забито меньше 2,5 голов
4.50
Ничья
3.80
Точный счет
1X2
1:0
14.00
0:0
9.25
0:1
8.25
2:0
23.00
1:1
7.75
0:2
9.50
2:1
14.50
2:2
14.00
1:2
8.50
3:0
51.00
3:3
41.00
0:3
14.00
3:1
31.00
4:4
151.00
1:3
13.00
3:2
31.00
2:3
21.00
4:0
101.00
0:4
26.00
4:1
81.00
1:4
23.00
4:2
81.00
2:4
36.00
4:3
101.00
3:4
81.00
Любой другой счёт
15.00
Какой игрок забьет гол (основное время/автоголы не учитываются)
Ю.Мукоко
2.38
Дж.Санчо
2.50
М.Ройс
2.50
Т. Азар
2.50
Ю. Брандт
2.88
Дж. Рейна
3.10
С. Азмун
3.25
А.Дзюба
3.25
Р.Геррейро
4.50
А.Ерохин
5.00
С.Дриусси
5.00
Д.Сантос
5.00
Малкольм
5.50
М.Хуммелс
5.50
А. Мостовой
6.00
Кузяев
6.00
А.Сутормин
6.00
А.Витсель
6.50
Э. Джан
6.50
Д. Шамкин
7.00
М. Морей
7.00
Паcслак
7.50
Вендел
8.00
Дж.Беллингем
9.00
Т.Рашль
9.00
Т.Дилейни
10.00
Д.-А.Загаду
11.00
М. Оздоев
12.00
В.Караваев
12.00
Жирков
13.00
М.Дауд
13.00
Л.Пишчек
13.00
Н. Шольц
13.00
Л. Мусаев
15.00
В.Барриос
15.00
Д. Ловрен
17.00
М.Аканджи
17.00
Д. Прохин
19.00
Я. Ракитский
19.00
Д. Круговой
23.00
Двойной шанс/1-я половина матча
Зенит или Х
1.50
Х или Боруссия Д
1.14
Зенит или Боруссия Д
1.53
Все ставки
132
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- Последние 5
Зенит Ст. Петербург
1
Ничья
0
Боруссия Дортмунд
2
Больше