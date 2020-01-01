Скрыть ставки
Популярные соревнования
РПЛ
Английская премьер-лига
Суперкоэффициенты на топовые футбольные матчи
ФНЛ
Товарищеские матчи среди клубов
Лига чемпионов
Европа
12
Лига Европы УЕФА
Европа
26
Премьер-Лига
Россия
10
Премьер-Лига
Англия
35
Бундеслига
Германия
30
ЛаЛига
Испания
32
Серия А
Италия
36
Все страны
Россия
Все ставки Россия
19
Премьер-Лига
Россия
10
Юношеская Лига
Россия
9
Мир
Все ставки Мир
17
Combi+ (увеличенные коэффициенты)
Мир
4
Международные товарищеские матчи
Мир
1
Повышенный коэффициент
Мир
9
Чемпионат мира 2022
Мир
1
Европа
Все ставки Европа
90
Евро 2020
Европа
15
Квалификация ЧМ, Европа, группа A
Европа
1
Квалификация ЧМ, Европа, группа B
Европа
1
Квалификация ЧМ, Европа, группа C
Европа
1
Квалификация ЧМ, Европа, группа D
Европа
1
Квалификация ЧМ, Европа, группа E
Европа
1
Квалификация ЧМ, Европа, группа F
Европа
1
Квалификация ЧМ, Европа, группа G
Европа
1
Квалификация ЧМ, Европа, группа H
Европа
1
Квалификация ЧМ, Европа, группа I
Европа
1
Квалификация ЧМ, Европа, группа J
Европа
1
Лига Европы УЕФА
Европа
26
Лига наций
Европа
1
Лига чемпионов
Европа
12
УЕФА Лига чемпионов, женщины
Европа
8
Англия
Все ставки Англия
95
Премьер-Лига
Англия
35
Кубок АФЛ
Англия
1
Кубок Англии
Англия
1
Лига 1
Англия
16
Лига 2
Англия
16
Лига Чемпионшип
Англия
22
Национальная Лига Юг
Англия
1
Трофей FA
Англия
1
Испания
Все ставки Испания
90
ЛаЛига
Испания
32
ЛаЛига 2
Испания
3
Примера Насиональ, женщины
Испания
4
Сегунда Б, группа 5
Испания
10
Сегунда В, Группа 1
Испания
9
Сегунда В, Группа 2
Испания
8
Сегунда В, Группа 3
Испания
10
Сегунда В, Группа 4
Испания
10
Терсера Дивизион, группа 13
Испания
1
Терсера Дивизион, группа 4
Испания
1
Терсера Дивизион, группа 7
Испания
1
Терсера Дивизион, группа 9
Испания
1
Италия
Все ставки Италия
55
Серия А
Италия
36
Кубок Италии
Италия
1
Серия D
Италия
3
Серия В
Италия
10
Серия С, группа А
Италия
1
Серия С, группа В
Италия
2
Серия С, группа С
Италия
1
Германия
Все ставки Германия
71
Бундеслига
Германия
30
3-я Лига
Германия
9
Бундеслига 2
Германия
13
Кубок Германии
Германия
16
Регионаллига Запад
Германия
2
Франция
Все ставки Франция
31
Лига 1
Франция
20
Лига 2
Франция
11
Нидерланды
Все ставки Нидерланды
11
Эредивизион
Нидерланды
11
Португалия
Все ставки Португалия
6
Кампеонато Насьональ
Португалия
3
Кубок Португалии
Португалия
2
Сегунда Лига
Португалия
1
Африка
Все ставки Африка
1
U20 Кубок КОСАФА
Африка
1
Страны A-Z
Австралия
Все ставки Австралия
5
А-Лига
Австралия
5
Австрия
Все ставки Австрия
17
2-я Лига
Австрия
7
Бундеслига
Австрия
8
Кубок Австрии
Австрия
2
Англия
Все ставки Англия
95
Премьер-Лига
Англия
35
Кубок АФЛ
Англия
1
Кубок Англии
Англия
1
Лига 1
Англия
16
Лига 2
Англия
16
Лига Чемпионшип
Англия
22
Национальная Лига Юг
Англия
1
Трофей FA
Англия
1
Аргентина
Все ставки Аргентина
12
Примера D
Аргентина
1
Примера С
Аргентина
1
Торнео Федерал А
Аргентина
10
Африка
Все ставки Африка
1
U20 Кубок КОСАФА
Африка
1
Бахрейн
Все ставки Бахрейн
2
Премьер-Лига
Бахрейн
2
Бельгия
Все ставки Бельгия
13
1-й Дивизион Б
Бельгия
4
Юпилер Про Лига
Бельгия
9
Болгария
Все ставки Болгария
6
Первая ПФЛ
Болгария
6
Бразилия
Все ставки Бразилия
5
Кампеонато Пернамбукано А2
Бразилия
3
Серия А
Бразилия
1
Серия В
Бразилия
1
Венгрия
Все ставки Венгрия
8
Лига U19
Венгрия
1
НБ III
Венгрия
1
НБ1
Венгрия
6
Вьетнам
Все ставки Вьетнам
1
Национальная Лига, женщины
Вьетнам
1
Гватемала
Все ставки Гватемала
1
Лига Насьональ
Гватемала
1
Германия
Все ставки Германия
71
Бундеслига
Германия
30
3-я Лига
Германия
9
Бундеслига 2
Германия
13
Кубок Германии
Германия
16
Регионаллига Запад
Германия
2
Греция
Все ставки Греция
8
Суперлига 1
Греция
8
Дания
Все ставки Дания
16
1-й Дивизион
Дания
7
Кубок Ландспокал
Дания
1
Суперлига
Дания
8
Европа
Все ставки Европа
90
Евро 2020
Европа
15
Квалификация ЧМ, Европа, группа A
Европа
1
Квалификация ЧМ, Европа, группа B
Европа
1
Квалификация ЧМ, Европа, группа C
Европа
1
Квалификация ЧМ, Европа, группа D
Европа
1
Квалификация ЧМ, Европа, группа E
Европа
1
Квалификация ЧМ, Европа, группа F
Европа
1
Квалификация ЧМ, Европа, группа G
Европа
1
Квалификация ЧМ, Европа, группа H
Европа
1
Квалификация ЧМ, Европа, группа I
Европа
1
Квалификация ЧМ, Европа, группа J
Европа
1
Лига Европы УЕФА
Европа
26
Лига наций
Европа
1
Лига чемпионов
Европа
12
УЕФА Лига чемпионов, женщины
Европа
8
Египет
Все ставки Египет
8
2-й Дивизион
Египет
8
Замбия
Все ставки Замбия
5
Премьер-Лига
Замбия
5
Израиль
Все ставки Израиль
2
U19 Юниорская Лига
Израиль
1
Премьер-Лига
Израиль
1
Индия
Все ставки Индия
1
Суперлига
Индия
1
Иордания
Все ставки Иордания
3
1-й Дивизион
Иордания
3
Испания
Все ставки Испания
90
ЛаЛига
Испания
32
ЛаЛига 2
Испания
3
Примера Насиональ, женщины
Испания
4
Сегунда Б, группа 5
Испания
10
Сегунда В, Группа 1
Испания
9
Сегунда В, Группа 2
Испания
8
Сегунда В, Группа 3
Испания
10
Сегунда В, Группа 4
Испания
10
Терсера Дивизион, группа 13
Испания
1
Терсера Дивизион, группа 4
Испания
1
Терсера Дивизион, группа 7
Испания
1
Терсера Дивизион, группа 9
Испания
1
Италия
Все ставки Италия
55
Серия А
Италия
36
Кубок Италии
Италия
1
Серия D
Италия
3
Серия В
Италия
10
Серия С, группа А
Италия
1
Серия С, группа В
Италия
2
Серия С, группа С
Италия
1
Катар
Все ставки Катар
2
Старз Лига
Катар
2
Кипр
Все ставки Кипр
7
1-й Дивизион
Кипр
7
Колумбия
Все ставки Колумбия
5
Примера А
Колумбия
5
Косово
Все ставки Косово
3
Суперлига
Косово
3
Македония (FYROM)
Все ставки Македония (FYROM)
6
1-й Дивизион
Македония (FYROM)
6
Мальта
Все ставки Мальта
6
1-й Дивизион
Мальта
3
Премьер-Лига
Мальта
3
Марокко
Все ставки Марокко
3
Ботола
Марокко
3
Мексика
Все ставки Мексика
4
Лига МХ
Мексика
1
Лига Премьер Серия А
Мексика
2
Лига де Экспасьон Мексика
Мексика
1
Мир
Все ставки Мир
17
Combi+ (увеличенные коэффициенты)
Мир
4
Международные товарищеские матчи
Мир
1
Повышенный коэффициент
Мир
9
Чемпионат мира 2022
Мир
1
Нидерланды
Все ставки Нидерланды
11
Эредивизион
Нидерланды
11
Норвегия
Все ставки Норвегия
9
1-й Дивизион
Норвегия
2
Элитсерия
Норвегия
7
Пакистан
Все ставки Пакистан
6
Кубок Чэллендж Пакистана
Пакистан
6
Перу
Все ставки Перу
1
Примера
Перу
1
Польша
Все ставки Польша
21
II Лига
Польша
1
Лига 1
Польша
10
Экстракласа
Польша
10
Португалия
Все ставки Португалия
6
Кампеонато Насьональ
Португалия
3
Кубок Португалии
Португалия
2
Сегунда Лига
Португалия
1
Россия
Все ставки Россия
19
Премьер-Лига
Россия
10
Юношеская Лига
Россия
9
Румыния
Все ставки Румыния
9
Лига 1
Румыния
8
Суперлига, женщины
Румыния
1
Саудовская Аравия
Все ставки Саудовская Аравия
10
1-й Дивизион
Саудовская Аравия
2
Профессиональная Лига Саудовской Аравии
Саудовская Аравия
8
Северная Америка
Все ставки Северная Америка
2
МЛС, Плэй-офф Конференции
Северная Америка
2
Северная Ирландия
Все ставки Северная Ирландия
8
Премьер-Лига
Северная Ирландия
6
Премьер-Лига, женщины
Северная Ирландия
2
Словакия
Все ставки Словакия
7
2-я Лига
Словакия
1
Суперлига
Словакия
6
Словения
Все ставки Словения
7
1-я СНЛ
Словения
7
Тайланд
Все ставки Тайланд
7
Тайская Лига 3
Тайланд
7
Танзания
Все ставки Танзания
2
Лиги Куу Бара
Танзания
2
Турция
Все ставки Турция
28
2-я Лига, Беяз Группа
Турция
5
Вторая Лига, Кирмизи Груп
Турция
6
Суперлига
Турция
13
ТФФ Первая Лига
Турция
4
Уганда
Все ставки Уганда
2
Премьер-Лига
Уганда
2
Уругвай
Все ставки Уругвай
6
Примера
Уругвай
3
Сегунда
Уругвай
3
Уэльс
Все ставки Уэльс
5
Премьер-Лига
Уэльс
5
Франция
Все ставки Франция
31
Лига 1
Франция
20
Лига 2
Франция
11
Хорватия
Все ставки Хорватия
16
1-я Юниорская ХНЛ
Хорватия
1
Вторая ХНЛ
Хорватия
11
Хорватская Лига 1
Хорватия
4
Черногория
Все ставки Черногория
4
Первая Лига
Черногория
4
Чехия
Все ставки Чехия
9
1-я Лига
Чехия
9
Чили
Все ставки Чили
4
Примера
Чили
3
Сегунда
Чили
1
Швейцария
Все ставки Швейцария
5
Суперлига
Швейцария
5
Швеция
Все ставки Швеция
3
Аллсвенскан - квалификация
Швеция
1
Супереттан
Швеция
2
Шотландия
Все ставки Шотландия
24
Кубок Шотландии
Шотландия
1
Шотландская Лига 1
Шотландия
5
Шотландская Лига 2
Шотландия
5
Шотландская Лига Чемпионшип
Шотландия
5
Шотландская Премьер-Лига
Шотландия
8
Эквадор
Все ставки Эквадор
4
Лига Про Серия А
Эквадор
4
Эстония
Все ставки Эстония
1
Повышение в классе/вылет плэй-офф
Эстония
1
Южная Америка
Все ставки Южная Америка
12
Copa America
Южная Америка
3
Кубок Либертадорес
Южная Америка
3
Кубок Южной Америки
Южная Америка
3
Южная Африка
Все ставки Южная Африка
1
Премьер-Лига
Южная Африка
1
Япония
Все ставки Япония
27
J-3 Лига
Япония
8
J-Лига
Япония
8
Джей-Лига 2
Япония
11
Сегодня20:00
Бавария Мюнхен
Локомотив Москва
Результат матча
Бавария
1.26
Х
6.50
Лок. Москва
10.00
Больше/меньше голов – Тотал
БольшеМеньше
0,5
Больше 0,5
1.01
Меньше 0,5
17.00
1,5
Больше 1,5
1.08
Меньше 1,5
6.50
2,5
Больше 2,5
1.30
Меньше 2,5
3.30
3,5
Больше 3,5
1.75
Меньше 3,5
1.95
4,5
Больше 4,5
2.60
Меньше 4,5
1.44
5,5
Больше 5,5
4.25
Меньше 5,5
1.19
Результат матча и обе команды забьют
Бавария победа и обе команды забьют
2.15
Лок. Москва победа и обе команды забьют
12.50
Бавария одержит победу, не пропустив
2.50
Лок. Москва одержит победу, не пропустив
14.50
Обе команды не забьют
17.00
Обе команды забьют и матч завершится вничью
6.75
1 2 специальные ставки (ставки возвращаются, если матч завершится победой хозяев в основное время)
Х
1.53
Лок. Москва
2.35
Половина игры/Полное время игры
Бавария / Бавария
1.75
Х / Бавария
4.25
Лок. Москва / Бавария
17.50
Бавария / Х
19.50
Х / Х
9.75
Лок. Москва / Х
21.00
Бавария / Лок. Москва
67.00
Х / Лок. Москва
19.50
Лок. Москва / Лок. Москва
15.00
1X2 и количество голов
Команда 1 победит, а в матче будет забито больше 3,5 голов
2.00
Команда 2 победит, а в матче будет забито больше 3,5 голов
21.00
Команда 1 победит и в матче будет забито меньше 3,5 голов
2.70
Команда 2 победит, а в матче будет забито меньше 3,5 голов
12.50
Ничья
6.50
Авторы голов
Первый В любое време Последний
С.Гнабри
С.Гнабри
3.80
С.Гнабри
1.73
С.Гнабри
3.80
Э.М.Шупо-Мотинг
Э.М.Шупо-Мотинг
4.33
Э.М.Шупо-Мотинг
1.91
Э.М.Шупо-Мотинг
4.33
Дж.Зиркзее
Дж.Зиркзее
4.50
Дж.Зиркзее
1.95
Дж.Зиркзее
4.50
Т.Мюллер
Т.Мюллер
4.50
Т.Мюллер
2.05
Т.Мюллер
4.50
Л. Сане
Л. Сане
5.00
Л. Сане
2.15
Л. Сане
5.00
Коста
Коста
6.50
Коста
2.63
Коста
6.50
Показать больше
Какая команда забьет 1-й гол?
Бавария
1.26
гола не будет
17.00
Лок. Москва
3.50
Двойной шанс
Бавария или Х
1.05
Х или Лок. Москва
3.80
Бавария или Лок. Москва
1.06
Забьют ли обе команды хотя бы по одному голу в матче?
Да
1.62
Нет
2.15
1 или 2 (ставка возвращается, если матч заканчивается вничью в основное время)
Бавария
1.07
Лок. Москва
7.00
1 2 специальные ставки (ставки возвращаются, если матч завершится победой гостей в основное время)
Бавария
1.13
Х
5.25
1 X 2 и больше/меньше 2,5
Команда 1 одержит победу и в матче будет забито больше 2,5 голов
1.50
Команда 2 одержит победу и в матче будет забито больше 2,5 голов
11.50
Команда 1 одержит победу и в матче будет забито меньше 2,5 голов
5.25
Команда 2 победит и в матче будет забито меньше 2,5 голов
21.00
Ничья
6.50
Точный счет
1X2
1:0
11.50
0:0
17.00
0:1
31.00
2:0
9.25
1:1
13.00
0:2
51.00
2:1
9.00
2:2
18.00
1:2
23.00
3:0
10.00
3:3
41.00
0:3
81.00
3:1
10.00
4:4
81.00
1:3
67.00
3:2
17.50
2:3
51.00
4:0
13.00
0:4
201.00
4:1
13.00
1:4
101.00
4:2
23.00
2:4
101.00
4:3
51.00
3:4
101.00
Любой другой счёт
5.25
Какой игрок забьет гол (основное время/автоголы не учитываются)
С.Гнабри
1.73
Э.М.Шупо-Мотинг
1.91
Дж.Зиркзее
1.95
Т.Мюллер
2.05
Л. Сане
2.15
Коста
2.63
Дж.Мусиала
2.70
К.Коман
2.70
Л.Горецка
2.88
Эдер
4.00
В.Лисакович
4.00
М.Цайзер
4.50
А.Миранчук
4.50
В.Игнатьев
5.50
Б.Аррей-Мби
6.00
Ф.Камано
6.00
Г.Крыховяк
6.00
Р.Земалетдинов
6.00
А. Стиллер
6.50
Д.Алаба
6.50
А.Дэвис
6.50
Н.Иосифов
7.00
Д.Рыбчинский
7.00
Б.Сарр
7.50
Б. Павар
8.50
М.Мухин
9.00
Д.Куликов
9.00
Н.Зюле
10.00
Н. Титков
10.00
М.Рока
12.00
К. Ричардс
12.00
В.Лысцов
13.00
С.Магкеев
13.00
Дж.Боатенг
15.00
Л. Эрнандес
19.00
М.Рыбус
21.00
Д.Живоглядов
21.00
Чорлука
21.00
А. Силянов
23.00
С.Райкович
23.00
А. Чёрный
23.00
Двойной шанс/1-я половина матча
Бавария или Х
1.04
Х или Лок. Москва
2.05
Бавария или Лок. Москва
1.33
Все ставки
201
- Соперничество
- Таблица лиги
- Последние 5
Бавария Мюнхен
1
Ничья
0
Локомотив Москва
0
Больше